Caen. Du cinéma à la bière, François Croué n'a pas hésité

À 24 ans, François Croué a fait de la bière sa passion. Il va démontrer cela en participant au concours organisé par les 3 brasseurs, "Master brasseur", dimanche 9 avril 2017 à Lille.

Originaire de Nantes, il commence par faire des études de cinéma à Paris. "Mais j'ai la chance d'avoir un père ingénieur agricole qui m'a beaucoup appris dans ce domaine". Mieux, ses parents l'ont poussé à avoir sa microbrasserie chez lui avec laquelle il a pu faire beaucoup de tests. "À un moment il a fallu choisir entre la bière ou le cinéma". C'est donc sans pression mais avec beaucoup d'envie que François Croué commence une formation dans une brasserie parisienne. "J'avais vraiment envie de brasser pour moi, de faire mes propres créations". C'est chose faite depuis maintenant quatre mois puisqu'il brasse aux restaurants les 3 brasseurs de Mondeville.

Un "bière geek"

François Croué se définit comme un "bière-geek". "Comme un amateur de chocolat ou de vin j'aime les choses un peu pointues". Grand fan des bières acides et très amères, il aime aussi passer du tout au tout avec des bières très subtiles et peu alcoolisées mais très aromatisées. "J'aime toutes les bonnes bières", conclut-il en rigolant. "J'essaie de transmettre ma passion de la bière en faisant de bonnes bières d'une part mais aussi en faisant des bières atypiques pour apprendre aux gens qui viennent à apprécier une bière qui est un mets pas encore assez connu en France".

Sa nouvelle bière, celle qui présentera dimanche 9 avril, à Lille, au concours des 3 brasseurs, s'appelle l'Équinoxe. "C'est une IPA (India Pale Ale), une bière très houblonnée avec un fort goût d'agrumes, de citron, mangue, litchi dû au nouveau houblon qui existe actuellement, un houblon américain".

L'orge, le blé, le houblon n'ont plus de secret pour lui. "Ce qui me plaît dans la bière c'est le contact avec les matières premières, explique-t-il, dans la création d'une bière, on peut tout maîtriser mais il peut toujours y avoir des surprises puisqu'il s'agit d'une fermentation. C'est un challenge de travailler avec des micro-organismes."

Un challenge qu'il relève au jour le jour toujours avec la même passion. Avide de connaissance, il envisage de continuer à apprendre son métier et goûter de nouvelles bières à l'étranger.