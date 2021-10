Rouen. A Rouen, Doriane Devalland, jeune écrivaine de 20 ans, publie son premier ouvrage

Pour Doriane Devalland, c'est "un rêve de petite fille qui se réalise". Alors qu'elle écrit sa nouvelle à 15 ans, c'est seulement en 2016 qu'elle la propose à une maison d'édition. Sou ouvrage est disponible depuis janvier 2017.

Une jeune passionnée de littérature

Depuis son enfance, Doriane Devalland est plongée dans l'univers du livre. "Mes parents m'ont toujours emmenée à la bibliothèque et j'ai grandi avec beaucoup de livres chez moi", raconte la jeune rouennaise. À 6 ans, cette dernière écrit et illustre déjà ses propres histoires. "Dès que j'ai appris à lire et écrire, je me suis mise à rédiger", confie l'auteur. "Écrire fait partie de moi" affirme Doriane Devalland.

The truth is lost n'est donc pas sa première histoire. Pourtant ce n'est que très récemment que la jeune femme a eu le "déclic de la publication".

Un premier ouvrage mais pas le dernier

Bien que lycéenne pendant la rédaction de sa nouvelle, Doriane Devalland a pourtant tout d'une professionnelle. "J'ai effectué beaucoup de recherches, notamment sur l'époque victorienne, pour écrire ma nouvelle" affirme-t-elle. The truth is lost emmène le lecteur jusqu'en en Angleterre, pays qu'affectionne tout particulièrement l'auteure, à la frontière du réel et du surnaturel.

Et Doriane Devalland n'en a pas fini avec l'écriture. Elle continue de nouveaux projets en parallèle de ses études. Désormais, l'étudiante veut s'orienter vers la communication. Elle n'en oublie pas son rêve pour autant et "souhaite continuer à écrire même si ce n'est pas à temps complet". Doriane Devalland espère que The truth is lost n'est que le premier ouvrage d'une longue série.

