Cyberattaque contre Yahoo: 4 inculpations aux Etats-Unis

Selon un communiqué du ministère américaine de la Justice (DoJ), les deux espions russes ont "protégé, dirigé, facilité et payé des pirates informatiques criminels" pour mener des cyberattaques aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et accéder notamment aux comptes en ligne de journalistes russes, de responsables gouvernementaux russes et américains, ainsi que de salariés d'entreprises privées de divers pays. Deux de ces hackers, un Russe et un homme ayant la double nationalité canadienne et kazakhe, figurent aussi parmi les inculpés de mardi.

