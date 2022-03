Depuis 20 ans que le Service Interrégional d'Appui aux adultes Déficients Visuels (SIADV) est installé à Caen (Calvados), il accompagne l'accès et le maintien à l'emploi des personnes situation de déficience visuelle. Par an, le service aide une centaine de personnes, parmi elles deux trois personnes travaillent en braille.

Plus de 20% de chômage

Malgré ce service, les personnes en situation de déficience visuelle restent plus touchées par le chômage, le taux étant estimé à plus de 20%. "Quand ils postulent à des postes, les personnes qui citent leur handicap dans leur CV ou lettre de motivation ont moins de chance d'être contacté, il vaut mieux ne pas l'écrire et ensuite l'expliquer au cours de l'entretien", conseille Guillemette de Nantois, responsable de service.

Des solutions au quotidien

Pour compenser la déficience visuelle, des solutions peuvent être mises en place au quotidien pour que la personne soit autonome. "L'accessibilité de l'environnement est primordiale pour sécuriser les déplacements. Ensuite, il suffit d'adapter les ressources au handicap grâce à des mécanismes", présente Hélène Plancq instructrice de locomotion. "Un poste de travail peut être facilement adapté aux personnes avec des outils simples liés à l'activité comme un changement d'éclairage ou avec une liseuse", complète Marjorie Choux, ergonome.

A LIRE AUSSI.

A Toulouse, la rentrée littéraire s'écrit en braille