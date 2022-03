Le Centre des Congrès de Caen (Calvados), projette le film "Istanbul, faits et reflets" d'Olivier Berthelot. Celle que les Byzantins nommaient "la ville-monde " est aujourd'hui une mégalopole résolument tournée vers la modernité. Pont entre Orient et Occident, Istanbul constitue un lieu de rencontres et d'échanges culturels. C'est par le regard du réalisateur Olivier Berthelot que la ville dévoile ses charmes et sa grande diversité.

Fascination d'une ville-monde

Le réalisateur a en effet cherché à redessiner les différents visages d'Istanbul : de ruelles animées et de petits quartiers populaires jusqu'aux buildings témoignant de l'ancrage dans la modernité de la Turquie, Istanbul se déploie par contrastes. A l'issue de la projection du film, un temps de débat est proposé en présence d'Olivier Berthelot.

Pratique. Mercredi 15 mars à 14h30 au Centre des Congrès de Caen. Tarifs: de 4 à 9,50€, gratuit pour les -12 ans. Tél. 02 31 85 10 20

