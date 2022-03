Caen. A l'Avant-Garde Caennaise, les filles ont trouvé leur place sur les terrains de foot

À l'Avant-Garde Caennaise (AG Caen), club de sport emblématique du nord de Caen (Calvados), les filles ont toute leur place sur les terrains de football, et les portes ouvertes de ce mercredi 8 mars 2017 sont là pour le rappeler. Clin d'oeil volontaire ou non, ces portes ouvertes se tiendront le jour de la Journée Internationale pour les droits des femmes.

Un tiers des licenciés sont des filles

Quand Adrien Besnard, responsable de l'école de football féminine du club, évoque l'ouverture de la section féminine du club il y a neuf ans, rien ne semblait gagné: "Quand Damien della Santa, entraîneur de foot, a souhaité ouvrir une section féminine, personne n'y croyait, c'était un véritable pari". Pari réussi puisque désormais 120 filles sont licenciées au club pour 300 garçons. "Un très bon ratio", selon Adrien Besnard même si le football reste encore associé aux garçons. "Depuis toute petite j'avais envie de faire du football mais jusqu'à l'année dernière je n'ai pas osé m'inscrire parce que je croyais que le football était réservé garçons", regrette Jade, 12 ans.

Une volonté d'excellence

Pour autant, le club n'oublie pas sa recherche d'excellence et les résultats sont là pour en attester. Cette année, l'équipe première évolue en Ligue 2 et les U19 dans un championnat national. Les plus jeunes ne sont pas en reste puisqu'elles ont fini deuxième régionale en championnat de futsal. "Dans la région, on est le plus gros club en effectif et en niveau, AG Caen attire des joueuses de toute la région", présente Adrien Besnard, qui est également adjoint de l'équipe première.

Pratique. Portes ouvertes en partenariat avec la Ligue le mercredi 8 mars 2017, de 14h à 15h30 pour les U6-U11 et 16h-17h30 pour les U13-U17 au stade de l'IUT de Caen.

