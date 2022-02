Le parcours Zachée ou cohérence entre Foi et Vie quotidienne

Site du parcours Zachée

Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés !

Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre que la Parole de Dieu actualisée pour la société.

Il s’appuie sur les enseignements de l’Église, sur des partages en petits groupes, sur des « exercices » simples et concrets, et sur des temps de prière et de louange. Il se vit à travers des rencontres régulières pendant quelques mois, au sein d’un groupe de croyants.

Développer nos talents pour être heureux

La doctrine sociale de l’Église est une sagesse pour notre temps, à la fois moderne, dynamique et réaliste. Elle pose sur notre vie un regard d’amour et de liberté et, quelle que soit notre situation personnelle, elle nous permet de trouver dans ce monde une place à notre mesure et selon nos capacités pour développer tous nos talents et être heureux.

Car, quel que soit notre état de vie, marié, célibataire, homme, femme, artisan, en recherche d’emploi, dirigeant d’entreprise, fonctionnaire, chercheur, aventurier, ou personne ayant un handicap, tous nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu dans tous les aspects de notre vie quotidienne.

« Deviens ce que tu es » : un chemin personnel d’accomplissement

Ce qui fait la richesse de la vie chrétienne est qu’elle dépasse, et de très loin, une simple suite de rituels ou d’interdits, mais qu’elle constitue bel et bien un programme de vie qui a pour but notre accomplissement global. Car c’est bien dans ce monde-ci, dans notre vie, que nous sommes appelés à agir en chrétien et à être pour tous témoins de La Bonne Nouvelle.

Le Parcours Zachée révèle aux participants qui le suivent un chemin d’accomplissement personnel qui passe par le service des autres, et la fidélité à l’Évangile, en travaillant sur l’unification de sa vie, véritable chemin de sainteté pour tous.

À travers des exercices pratiques, basés sur votre vie quotidienne, des enseignements accessibles et des temps de partage en équipe, ouverts par un temps de prière et de louange, il donne les repères essentiels pour « grandir » dans le monde tel qu’il est, et dans toutes nos activités, qu’elles soient professionnelles, familiales, ecclésiales, associatives ou politiques.

Des modalités simples et efficaces

Le Parcours Zachée peut se vivre n’importe où et est totalement gratuit. Certains outils pour le suivre sont payants, pour des raisons évidentes de coûts de production, et de participation aux frais, mais cela ne doit pas constituer un obstacle à votre participation. À vous de décider par la suite si vous souhaitez le soutenir pour que d’autres puissent y avoir accès.

Le Parcours est né au sein de la Communauté de l’Emmanuel, qui le propose librement à tous. Il n’est donc pas nécessaire pour le vivre, d’être membre de la Communauté de l’Emmanuel, ni d’y avoir suivi aucun enseignement, aucune session, ou toute autre activité. À découvrir de toute urgence !

En bref : le Parcours Zachée est un temps de formation personnelle et spirituelle à vivre en équipe, en Église et près de chez soi, pour développer un véritable « art de vivre chrétien ».

Le nom du Parcours Zachée fait référence à un épisode de la vie de Jésus dans l’Évangile selon Saint-Luc (au chapitre 19).

De passage à Jéricho dans sa route vers Jérusalem, Jésus est acclamé par une foule de disciples qui se presse autour de lui. Zachée, un homme qui collabore avec l’occupant romain, collecte les impôts en se servant au passage et ne pratique pas sa religion, cherche à voir Jésus en se perchant dans un arbre. Jésus l’aperçoit, l’interpelle et décide de «venir demeurer dans sa maison», ce qui choque les croyants de l’époque. Au cours de cette visite de Jésus chez lui, Zachée, rempli de joie et de fierté, choisi de changer profondément de vie, et de s’engager dans un chemin de justice et de paix.

Cet évènement nous montre que Jésus vient chercher et sauver tous ceux qui le cherchent, au cœur même de leur vie, pour habiter le monde et le transformer »