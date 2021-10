Foot, Championnat europeéen des moins de 19 ans, la France se qualifie pour la finale face à l'Espagne, en battant la croatie 2 à 1 .... Cyclisme : Chavanel remporte hier soir le critérium de Lisieux

L?équipe de France des moins de 19 ans, s?est qualifiée hier soir à Caen pour la finale du championnat d?europe de foot, en battant la Croatie 2 à 1... Les bleuets, affronteront donc, en finale, après demain soir à d?Ornano, l?Espagne, vainqueur de l?Angleterre 3 à 1 hier après midi à St-Lô.....



Foot.... le Stade Malherbe de Caen serait sur la piste d?un attaquant sénégalais pour renforcer son effectif offensif... Ibrahima Baldé, 19 ans, aujourd?hui à l?Atletico de Madrid, serait courtisé par le club bas-normand.... Nancy serait aussi intéressé par ce joueur qualifié de prometteur ....



Modibo Maïga quitte LeMansFC, au terme d?un accord financier trouvé hier, avec le FC Sochaux, pour son transfert.

L?attaquant malien est aujorud?hui à Sochaux pour la traditionnelle visite médicale et la signature de son contrat.



Et puis : Le match de foot de préparation prévu aujourd?hui entre Alençon et Bayeux est annulé : Bayeux manque de joueurs disponibles !

L?entraineur alençonnais devra donc patienter jusqu?à samedi, et une rencontre face à la réserve de Laval, pour juger du niveau de ses joueurs.



Cyclisme... le critérium de Lisieux, première course de l?après Tour de France... victoire hier soir de Sylvain Chavanel.

