Treize Renault 4L de toutes les années et de toutes les couleurs étaient alignées ce matin du mardi 14 février 2017 sur un parking à proximité des Docks 76 de Rouen (Seine-Maritime). Leurs propriétaires s'étaient donné rendez-vous pour s'élancer ensemble en direction de Biarritz pour le grand départ du 4L Trophy qui sera donné jeudi 16 février 2017.

Une première étape de 800 km

La grande majorité des participants n'en est pas à son coup d'essai. Pour Antoine, "c'est la troisième participation cette année". Son ami Paul, lui, en est à son deuxième départ après 2014. Pour rejoindre le Sud de la France, une première grosse étape de 800 kilomètres attend les équipages. À près de 90 km/h de moyenne, ils espèrent atteindre Biarritz vers 21h.

Pour cette édition 2017, les initiés et les novices partagent la même excitation. Céline, qui découvre l'épreuve cette année, a travaillé pendant un an pour rassembler plus de 7 000 € grâce à des sponsors et préparer sa voiture. Une préparation qui s'est terminée dans les dernières heures avant ce pré-départ. "Nous avons trouvé le dernier sponsor la semaine dernière et hier soir nous étions encore en train d'installer les protections moteur", confie la jeune femme.

À Biarritz, ces équipages retrouveront des participants venus de toute la France pour rallier le Maroc. Grâce à ces 800 premiers kilomètres, les Normands seront déjà bien échauffés pour le grand départ.

A LIRE AUSSI.

Dakar-2017: à l'ombre de la haute montagne bolivienne

Dakar: qui pour détrôner la "dream team" Peugeot?

Dakar: départ inédit de la 39e édition depuis le Paraguay

4L Trophy : un couple de Caennais prêt à avaler 6 000 km en Afrique

Cyclisme : le tracé 37ème Tour de Normandie en détails