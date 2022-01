Projet d'attentat: 3 suspects transférés à Paris

Les trois suspects, deux hommes de 20 et 33 ans connus des services de renseignement et une jeune fille de 16 ans, ont été interpellés vendredi dans l'Hérault. Quelques dizaines de grammes de TATP, un explosif artisanal puissant mais très instable, ainsi que des composants et du matériel nécessaires pour confectionner des engins explosifs ont été retrouvés lors des perquisitions.

