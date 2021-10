Le niveau d'alerte a été atteint sur le bassin du Noireau (comme sur les bassins de l'Aure et de la Touques). Pour les communes situées dans le bassin versant du Noireau, un arrêté préfectoral impose donc plusieurs limitations dont l'interdiction d'irriguer des cultures agricoles entre 8 heures et 20 heures. La vidange des plans d'eau est aussi interdite. En fonction de l'évolution des niveaux d'eau, les mesures pourront être amplifiées et élargies.