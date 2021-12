Replay: Le Mix de l'Open Club samedi 21 janvier

Chaque samedi soir entre minuit et 2h c'est le Mix de l'Open Club, les Dj's Normands prennent les platines sur Tendance Ouest. Retrouvez le replay de ce samedi 21 janvier 2017 avec Julien Créance et Dj Yann, résident au Seven club à Deauville (Calvados).