Grande première pour Thomas Pesquest ce vendredi 13 janvier 2017. Pour la première fois depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute normand va pouvoir sortir de l'habitacle où il vit depuis deux mois.

You can follow the #spacewalk here / Vous pouvez suivre notre sortie dans l'espace ici: https://t.co/bhoTdGDZcW #Proxima — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 13, 2017

Une première "sortie extra-véhiculaire" qu'il est possible de suivre en direct ici, à partir de 13h05 :

Une opération de maintenance

Cette sortie se fait dans le cadre d'une opération de maintenance, qui a pour but de remplacer une partie des batteries alimentant la station spatiale et placées à l'extérieur de celle-ci.

La première sortie de la mission, effectuée par deux camarades de Thomas Pesquet, s'est déroulée avec succès vendredi 6 janvier 2017. Une fois encore, les astronautes seront accompagnés d'un robot mécano, armé d'un bras de trois mètres de long.

Sept heures dans l'espace

Pour affronter les températures extérieures qui peuvent varier de 100°C à - 100°C, ils seront équipés d'un scaphandre de 200 kg. Une véritable épreuve puisque l'équipe passera sept heures à l'extérieur, et devra en plus éviter les risques de collision avec des débris et les expositions aux radiations solaires.

Malgré ces difficultés, la participation à ce genre d'opération est considérée comme une chance dans le monde de l'espace. Car Thomas Pesquet sera seulement le quatrième français à réaliser ce genre de "vol ultime", qui ne sont pas toujours nécessaires selon les missions.

