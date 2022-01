Neige verglas : conditions de circulation normales ce vendredi matin sur les axes routiers principaux... quelques secteurs délicats sur le bocage... Le Perche reste très délicat sur les routes enneigé

On roule nettement mieux ce vendredi matin que ces derniers jours.... un quasi retour à la normale sur les axes principaux dans l?Orne.... les routes ont été traitées par un bataillon de saleuses depuis 5h ....



La circulation est plus délicate sur le réseau secondaire.... à l?est d?une ligne Carrouges ? Argentan.... ou des plaques de verglas se sont formées sur les chaussées restées humides... et toujours difficiles dans le Perche ou les sols restent enneigées.... Ici les opérations de déneigement et de salage se poursuivent ...



Dans l? Orne, la circulation des transports scolaires et de voyageurs a repris ce matin, comme en Mayenne, ou dans le nord Sarthe ....

