Nostalgie. Elton John à Rouen!

Bête de scène, décors kitsch, look vestimentaire improbable et mélodies qui hantent, la pop star british Elton John est de retour sur scène à 68 ans et pour célébrer son trente deuxième album studio Wonderful crazy Night: un opus écrit et enregistré en seulement 17 jours. C'est dans un style nettement plus assagi que l'on retrouve Elton John. Posé, celui qui n'a plus rien à prouver après 50 ans de carrière et 250 millions d'albums vendus renoue avec ses fidèles musiciens, délaissés sur l'album précédent.

Nouvel album

On retrouve donc avec plaisir la plume du parolier Bernie Taupin, ses textes empreints de mysticisme et de subtiles métaphores si chers aux fans. Le nouvel album né grâce à leur collaboration évoque l'ambiance du Honkey Cat de 1972. C'est un univers joyeux et presque exaltant qui se dégage de ce Wonderful crazy night que les mélodies anciennes plus mélancoliques viennent nuancer car de Sacrifice à Your song le concert offre aussi un panorama des plus beaux succès.

Pratique. Lundi 5 décembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 67,5 à 221,5€. citylive.trium.fr

