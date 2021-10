Voter à la primaire de la droite et du centre, les dimanches 20 et 27 novembre 2016, coûtera 2€ à chaque tour. C'est plus que lors de la primaire socialiste en 2011, où les votants devaient débourser au moins 1€. Mais ils pouvaient également donner beaucoup plus.

Amener la somme exacte

Autre règle à connaître : aucune monnaie ne sera rendue dans un bureau de vote. L'électeur devra venir avec la somme exacte en poche. S'il amène un billet de 5€, il ne pourra pas glisser son bulletin dans l'urne.

Couvrir les frais de campagne et aider le candidat élu

Quant à l'argent récolté, il permettra de couvrir les frais de campagne, notamment l'impression de tous les documents et la location des salles qui n'ont pas été mises gracieusement à disposition. Si le montant récolté dépasse celui atteint par les frais de campagne (il faudrait pour cela que le cap des deux millions d'électeurs par tour soit franchi), la différence ne servira pas à renflouer les caisses du parti Les Républicains : "Le reliquat sera reversé aux comptes de campagne du candidat élu", précise André Gautier, président de la commission chargée de l'organisation de la primaire en Seine-Maritime).

