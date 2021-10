Caen. Nouveau à Caen : Oh my chef ! : le traiteur 2.0 qui livre à domicile

Si vous manquez de temps ou que vous ne savez pas quoi cuisiner, Oh my chef! est la solution pour vous. Trois personnes sont à l'origine de ce projet très atypique. Marc André, le chef, et son épouse Laura, ainsi que Johanna Mothe qui se charge, elle, de la communication. Le parcours professionnel de Marc l'a amené à cuisiner pour de nombreux chefs étoilés: Alexandre Bourdas, Anne-Sophie Pic…

Produits frais et locaux

"Dernièrement, on cherchait à revenir à Caen, mais on n'a pas eu de coups de coeur au niveau des lieux, explique Laura. Nous avons l'idée de Oh my chef! un jour en discutant de la restauration tous les trois."

Le projet a vu le jour à la fin du mois d'octobre. Le concept est simple mais original. "Nous proposons de la livraison de plateaux-repas au bureau à domicile. L'originalité c'est que les plats sont proposés dans des bocaux", souligne Johanna. Le chef propose de choisir entre quatre entrées, plats et desserts. "Tout est cuisiné à partir de produits frais et locaux. Il y aura un turnover dans les produits. À long terme, on aimerait changer au moins une entrée, une plat ou dessert chaque semaine", explique Laura.

Frais de livraisons offerts pendant un mois

Il n'y a pas de points de vente physique, tout passe par internet. "L'idée, c'est de commander la veille et jusqu'à 10h, le jour même. Nous sommes vraiment sur de la restauration 2.0", ajoutent en coeur les deux femmes. Les commandes sont livrées du lundi au vendredi, entre 11h et 13h30. Le soir et les week-ends, des prestations sur mesures sont également proposées.

La livraison se fait sur Caen et petite périphérie. Les repas coûtent entre 15 et 22 €, auquel il faut ajouter 12 € de frais de livraison. Cette dernière est gratuite dès 59 € de commande. Mais, depuis aujourd'hui et pour un mois, les frais de livraison sont offerts. Si vous hésitiez encore, c'est le moment de commander!

Pour les commandes : www.oh-my-chef.fr Contact : hello@oh-my-chef.fr

