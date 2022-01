Un caennais condamné pour violence aggravée

Kévin Lamboley, un caennais âgé de 22 ans, a été jugé en comparution immédiate pour violence aggravée le lundi 19 octobre. Il a écopé de 12 mois de prison dont six avec sursis et d'une mise à l'épreuve de deux ans. Il a été maintenu en détention. Fortement alcoolisé, le jeune homme et l'un de ses amis s'en sont pris à deux personnes. Les victimes ont été insultées, ont reçus des coups de pied et des coups de poings. Elles font l'objet d'un arrêt de travail de deux et quatre jours. Kevin Lamboley en a frappé un. Son ami, qui sera jugé le 30 octobre pour les mêmes faits, aurait donné les premiers coups.



