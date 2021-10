Le soleil s'éclipse progressivement au profit des nuages aujourd'hui... T° de 4 à 18 !

T° fraiches ce matin à Alençon, avec 3° ... 4,4° à Argentan... mais déjà agréables avec 8° à l?Aigle, 8.5 à Flers et déjà 9° à Mortagne....



Les nuages élevés qui zèbrent le ciel ce matin laisseront le soleil briller en ce début de matinée... au fil des heures, ils deviendront de plus en plus denses. Ils voileront puis cachent un soleil de plus en plus pâlichon. Mais, globalement, l'impression de beau temps persiste. Ces nuages provoqueront quelques gouttes de pluies en soirée, sur le bocage avant de s?étendre ensuite.....



Les températures sont toujours printanières et atteignent 16 à 18 degrés !

