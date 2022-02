Le point sur la situation neigeuse par la préfecture de l'Orne

Sur la région d?Alençon, le Perche et le Pays d?Ouche, on relève depuis cette nuit 20 à 30 centimètres de neige qui rendent la circulation difficile sur le réseau routier principal et très difficile, voire impossible sur le réseau secondaire. La formation de congères à certains endroits, les difficultés accrues au niveau des échangeurs et le blocage de la circulation par des véhicules en travers des axes routiers génèrent des bouchons qui ont nécessité à plusieurs reprises depuis hier soir l?intervention de la gendarmerie et des pompiers. La Croix-Rouge assure avec les services de secours, une distribution de sandwichs aux chauffeurs routiers bloqués par l?interdiction de circuler faite aux poids lourds. Si la plupart d?entre eux sont stationnés à proximité de points de ravitaillement, les chauffeurs les plus isolés pourront à leur demande être pris en charge par les secours et acheminés vers des lieux d?hébergement.



Des giboulées de neige sont attendues cet après-midi sur le tiers Nord-Ouest du département mais la situation dans ce secteur est moins préoccupante. La couverture neigeuse, de l?ordre de deux à trois centimètres, n?a pas eu jusqu?à présent, d?incidence majeures sur l?état des routes.



Dans les prochaines heures, sur l?ensemble du département, les températures vont rester négatives. Le renforcement du vent demain en fin de journée va augmenter la sensation de froid ressentie et maintenir la neige au sol. Aucune amélioration n?est à espérer jusqu?à samedi sur l?Est du département et le bassin d?Alençon.



En conséquence, le Préfet de l?Orne maintient l?interdiction des transports scolaires pour la journée de vendredi. Pour les poids lourds, l?interdiction générale de circuler est également maintenue, excepté pour les camions non articulés de collecte de lait et de transport d?aliments pour bétail.



Relativement aux personnes fragiles et isolées, il est demandé à leur voisinage et à leurs proches de signaler les situations les plus préoccupantes à la DDASS tel:02 33 80 83 00.

