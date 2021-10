L'accueil des premiers migrants de Calais en Normandie ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'Union amicale des maires du Calvados (UAMC), lundi 24 octobre 2016, à Falaise.

Le sujet s'est pourtant invité dans les échanges, en raison du démantèlement de la jungle, engagé le matin même. Évoquant "une politique du gouvernement courageuse et responsable", Gilles Déterville, conseiller départemental socialiste, a fait part de son souhait de voir voter un voeu de solidarité à l'égard des communes accueillantes. Et ce dernier de tacler l'extrême droite dans ce dossier, provoquant sifflets et applaudissements dans le public composé d'élus.

Le Préfet tente de calmer le jeu

"Vous n'avez pas le monopole du coeur. Dans nos communes, nous avons des gens qui sont malheureux.", a répondu Hubert Delalande, maire de Bény-sur-Mer.

Présent, Laurent Fiscus, Préfet du Calvados, a tenté de jouer la carte de l'apaisement. Dans le département, seize migrants doivent arriver lundi 24 octobre 2016 à Bretteville-sur-Laize. "Le Calvados prendra sa part", a rappelé le représentant de l'État. "Je sais compter sur votre sens du devoir, d'humanité et de solidarité internationale à l'égard des personnes réfugiées."

#Migrants "Cette terre est une terre où chacun sait prendre ses responsabilités", rappelle le @Prefet14 à #Falaise, évoquant le 6 juin 44. — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) October 24, 2016

Pas de quoi convaincre Hervé Morin, lui aussi invité par l'UMAC. Le président de région qui a déclaré n'avoir que peu d'informations sur l'arrivée de migrants en Normandie. "Je continue à penser que la solution, c'est d'abord le renvoi des migrants économiques. Et à dire que ceux qui sont à Calais ne souhaitent pas rester en France. Ils veulent aller en Angleterre", a-t-il déclaré à Tendance Ouest. Écoutez l'élu:

