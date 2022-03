Après avoir été officier de marine, Jacques-Yves Cousteau, dit "JYC", qui a perfectionné le scaphandre autonome, décide de vivre sa passion et de filmer les fonds marins. Son épouse Simone et ses deux jeunes garçons, Jean-Michel et Philippe le suivent avec passion, surtout quand il trouve un mécène pour acquérir un vieux bateau, qu'il baptise la Calypso. Pour être plus libre, il met ses enfants en pension, et prend contact avec une grande compagnie pétrolière qui va financer ses expéditions, en échange de quoi, il va explorer les mers pour y trouver du pétrole. Avec beaucoup de finesse, Jérôme Salle a évité la biographie classique, voire hagiographique, pour signer une oeuvre qui s'attache à décrire la personnalité contrastée de l'homme et, surtout, ses relations conflictuelles avec Philippe, son fils cadet. En naviguant entre les périodes (des années 50 aux années 80), c'est le magnifique portrait d'un homme, certes attachant, mais à l'égo démesuré, qui a sacrifié ses proches à son ambition. C'est d'ailleurs ce que lui dira son fils Philippe, qui n'hésitera pas à lui lancer ses quatre vérités à la figure, avant de le convaincre qu'il est temps qu'il s'intéresse à la protection de la planète. Comme il se doit, les images sont superbes, en particulier celles de ces ballets de requins et de dauphins. Figure mythique de l'écologie, Jacques-Yves Cousteau reçoit un bel hommage avec ce film émouvant, superbe et profondément humain.

Aventures française. De Jérôme Salle, avec Lambert Wilson (Jacques-Yves Cousteau), Pierre Niney (Philippe Cousteau), Audrey Tautou (Simone Cousteau), Laurent Lucas (Philippe Tailliez), Benjamin Lavernhe (Jean-Michel Cousteau) (2h02).