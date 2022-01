Orne : baisses de salaires et des primes d'ancienneté chez les 900 salariés de l'Adapéi ?

L'association Adapéi de l'Orne a organisé pendant l'été un référendum auprès de ses 900 salariés ; celui-ci proposait de maintenir le plein emploi, contre des baisses de rémunération.

Seuls 7 % des salariés y ont répondu positivement, et ce lundi 12 septembre 2016, la CGT-Santé a adressé une lettre ouverte aux salariés et aux usagers de l'Adapéi, aux élus, à l'Agence régionale de Santé, et à la direction de l'association.

Le syndicat y parle de « faillite dans la gestion ».

Emmanuel Maillard, secrétaire de l'action sociale, à la CGT de l'Orne :

Impossible de lire le son.

L'Adapéi reconnaît une situation économique préoccupante, avec un déficit de 750.000 euros. L'association évoque des mesures transitoires d'urgence de septembre 2016 à décembre 2018, pour éviter des licenciements économiques. La direction précise que des discussions sont engagées avec les organisations syndicales, et que les mesures annoncées ne sont ni arrêtées, ni exhaustives.

En mars 2015 déjà, les personnels craignaient des licenciements.