La Course des garçons de café: apparue au début du XXème siècle, la discipline a fait son grand retour cet été un peu partout en France, y compris à Rouen (Seine-Maritime). Peu après 15 heures ce samedi 3 septembre 2016, 35 serveurs des places du Vieux-Marché et de La Pucelle se sont élancés sur un parcours de quelques centaines de mètres, dans une ambiance amicale mais en tenue réglementaire. Pour David Oper, gérant du restaurant D'Eux Mêmes, l'événement permet de rappeler aux Rouennais que la place du Vieux-Marché reste "une place populaire, où il fait bon vivre". Arguant de la qualité des commerces avoisinant et de la diversité des restaurateurs, David Oper souhaite inciter les Rouennais à fréquenter davantage le quartier. "Aujourd'hui, les deux places ont une réputation essentiellement touristique", regrette-t-il.

Partage et convivialité

Samedi, touristes et Rouennais étaient nombreux à assister à la course. Mais la dernière épreuve du genre ayant eu lieu il y a vingt ans sur cette même place, l'organisation doit encore faire ses preuves. "Il faudra repousser l'heure", constate déjà David Oper, "tous n'étaient pas prêts pour 15 heures". Le manque de prise en compte de l'agilité des serveurs, qui en a agacé quelques-uns, devrait également être revue. "Je n'ai pas voulu casser l'ambiance à l'arrivée", s'explique l'organisateur, "mais certains verres étaient à moitié vides". Théo, 19 ans, serveur au restaurant D'Eux-Mêmes et déclaré vainqueur de la course, concède lui-même son manque de rigueur : "J'ai passé la ligne d'arrivée avec 15cl de bière, la moitié d'un café et un demi Ricard, j'aurais pu mieux faire".

Le verre à moitié plein, c'est que l'événement renaît avec succès et qu'il reste à préparer la prochaine édition.

Lire aussi:

Collecte de fournitures scolaires en Seine-Maritime

Décès d'une 14ème victime après l'incendie du Cuba Libre à Rouen