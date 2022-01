La bataille pour le prix du lait reprend de plus belle lundi 29 août 2016. Les organisations syndicales agricoles ont annoncé leur mobilisation devant quinze sites de l'industriel Lactalis en France. En Normandie, trois actions de sin-in sont prévues : devant les sites Lactalis de Domfront (Orne) et Sainte-Cécile (Manche) et devant l'entreprise Graindorge de Livarot (Calvados), récemment rachetée par Lactalis.

"Face à la 13ème fortune de France, les producteurs réclament un prix juste leur permettant de couvrir l’ensemble des coûts de production du lait qu’ils produisent et également obtenir une rémunération décente de leur travail !" écrit la FDSEA de l'Orne qui, comme les autres fédérations, demande la reprise des négociations.

Le siège de Lactalis

Depuis hier ce lundi après-midi les éleveurs laitiers font le siège du site industriel de Sainte-Cécile dans la Manche, usine qui appartient à Lactalis, ou sont frabriqués les camemberts Lepetit.

Les éleveurs se relaient ainsi toutes les heures pour occuper le terrain.

Les éleveurs laitiers qui n'ont guère supporté l'humiliation du géant laitier à leur égard.

Ecoutez Annie, agricultrice à la Haye-Pesnel et Joël agriculteur à Villeudieu-les-Poêles qui participent à l'action à Sainte-Cécile :

Dans l'après-midi, Lactalis a annoncé le retour à la table des négociations, mardi 30 août 2016, à la préfecture de Mayenne, avec les organisations de producteurs. Selon les agriculteurs présents sur le site de Sainte-Cécile dans la Manche, il s'agirait d'une décision unilatérale de l'industriel.

#Crisedulait le QG des #agriculteurs pour tenir le siège toute la nuit de #Lactalis à Ste Cécile #Manche pic.twitter.com/5PPOTGPIwf — Tendance Ouest (@tendanceouest) 29 août 2016

