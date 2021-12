Incendie de Rouen : François Hollande veut que les raisons du drame soient connues

A l'instar de différents ministres du Gouvernement et élus de Normandie, François Hollande a réagi à l'incendie qui a causé 13 morts et blessé 6 personnes dont une très grièvement au cours de la nuit du vendredi 5 au samedi 6 août 2016 à Rouen.

"Tout sera fait dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours pour connaître les causes de cet accident dramatique", a déclar& le Chef de l'Etat. Il a exprimé "son émotion et sa tristesse après le terrible incendie survenu à Rouen qui a fait treize victimes et plusieurs blessés" et témoigné de "sa solidarité et sa compassion à l'égard des familles".

