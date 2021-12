De Rotomagus à Rollon qui se situe entre bande-dessinée et documentaire, constitue une parfaite occasion de découvrir la véritable histoire de Rouen. Entre explications historiques et récits imagés, cette BD de genre nouveau vaut le détour...

Historique mais ludique

Le libraire O.Ducoin recommande cette BD à tout lecteur :

Cette BD est très enrichissante et instructive, même lorsque l'on est Rouennais. En plus des illustrations, des explications historiques sont fournies en marge. Le regard de l'historien est cependant très abordable, ce peut donc être une excellente idée de cadeau pour les ados comme les adultes, Normands ou non.