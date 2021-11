Normandie : le prix de la meilleure baguette tradition décerné à une boulangère de Petit-Quevilly

C'est à la boulangerie Osmont, 12 rue Jean Macé à Petit-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime), qu'Anaïs Gousset fabrique la meilleure baguette de tradition de Haute-Normandie. A 32 ans, elle vient d'obtenir la distinction après l'avoir déjà obtenu en 2015 et reçu, mercredi 25 mai 2016, le second prix au concours national.

Une reconverion réussie

"J’ai fait des études en école d'ingénieur à Nancy, nous explique la jeune femme. J'ai ensuite travaillé en Nouvelle-Zélande dans un cabinet d'études en sciences de l’environnement." Ensuite, elle suit son compagnon à Londres où elle ne parvient pas à trouver de travail.

De la science à la boulangerie

De retour en France en 2012, elle décide de se reconvertir et prépare un CAP en 4 mois à Rouen. "Il y a beaucoup de sciences dans le pain : de la physique et de la chimie ! J'ai mis au point ma formule pour faire une bonne baguette qui a beaucoup d'arôme sans être acide, avec une croûte croustillante et une mie bien moelleuse à la texture alvéolée." À déguster sans modération !