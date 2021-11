Loi travail : des Caennais encore mobilisés pour dire non au 49.3

Pas moins de 150 personnes ont répondu à l’appel de dernière minute de plusieurs organisations syndicales (CGT, FO, Sud et Solidaires), mardi 5 juillet à Caen (Calvados), pour dénoncer la méthode employée par le gouvernement pour faire passer la Loi travail, usant du 49.3. Ce dernier permet au Premier ministre de faire adopter la loi sur la réforme du code du travail, sans passer par le vote du Parlement.

"Je suis écoeuré", explique un homme de 43 ans qui avoue s’être mobilisé un peu tard. A ses côtés, une collègue de travail dénonce "les médias qui n’ont pas assez dit que la grande majorité des Français sont contre cette loi et qu’il ne faut pas se fier uniquement au nombre de personnes présentes dans la rue".

"Et puis ça fait quatre mois que ça dure, ça use le portefeuille, car certains n’ont plus de RTT ou de congés pour se mobiliser", annonce un militant de la CGT. Cette dernière organisation, comme les autres syndicats, a d’ores et déjà donné rendez-vous au gouvernement à la rentrée. "La trêve estivale n’apaisera pas la frustration".