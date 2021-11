Au Stade Malherbe, ils sont plusieurs à miser sur la France face à l'Allemagne

C'est depuis leur hôtel à Deauville (Calvados) que les joueurs du Stade Malherbe de Caen vont regarder la deuxième demi-finale de l'Euro, jeudi 7 juillet 2016, entre la France et l'Allemagne. Mais n'allez pas croire qu'ils ont tout suivi de la compétition. Les footballeurs professionnels bien que passionnés par le ballon rond, certains ont su coupé avec leur sport pendant les vacances, alors qu'ils ont repris l'entraînement lundi 4 juillet.

Le capitaine Julien Féret s'en explique : "J'ai peu suivi le premier tour parce que j'étais en vacances, et que j'ai besoin de couper pour repartir sur une nouvelle saison". Le meneur de jeu caennais a cependant eu le temps d'apprécier certaines performances de l'équipe de France. "Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec cette équipe parce qu'ils emmènent le peuple français avec eux. Ils ont réussi à fédérer tout le monde ce qui n'était pas évident au départ."



L'ancien Rennais voit bien les hommes de Didier Deschamps réaliser un "exploit" face à l'Allemagne qui reste une "très grosse équipe". Son coach Patrice Garande mise sur l'aspect physique, "les Allemands étant allés jusqu'aux pénaltys pour se qualifier, alors que les Français l'ont fait en 90 minutes. Et puis nous sommes capables de leur mettre des buts, et si on est capable de faire preuve d'une grande rigueur défensive, on peut faire quelque chose !". Il n'oublie pas non plus l'impact de son ancien joueur à Malherbe, Ngolo Kanté :



Et quelque soit l'issue de la partie entre les Français et les Allemands, une soirée autour de la finale est également programmée pour les joueurs du Stade Malherbe depuis la Côte fleurie, puisqu'ils sont en stage à Deauville jusqu'au 16 juillet.

