Pour l'instant, les Drakkars doivent se contenter de promesses

Le Hockey Club de Caen oscillait entre la satisfaction d'avoir réalisé une prestation de qualité face à Grenoble et la déception de s'être incliné (2-4) alors qu'il avait manifestement la place pour glaner au moins un point. La deuxième option l'emportait néanmoins chez l'assistant-capitaine Alexis Gomane : "on ne peut pas se satisfaire de ça", tranchait-il. Dans un championnat qui promet d'être homogène, Caen n'est pas en mesure de laisser filer des points accessibles.

Du positif dans la défaite

Si on se base uniquement sur le premier tiers-temps, la victoire grenobloise est pourtant des plus logiques. Acculé sur son but, contraint de s'en remettre essentiellement aux qualités de son gardien Clément Fouquerel, Caen a souffert au point d'encaisser deux pions. "On a eu du mal à réagir face au pressing adverse", explique Bertrand Pousse. La réaction est intervenue plus tard. Au milieu du deuxième tiers temps, toujours mené 2-0, Caen a décidé de prendre les choses en main. Joe Buicko, l'attaquant américain arrivé à l'intersaison, a relancé le match d'un joli tir (1-2). Les Caennais ont poussé par la suite, sans montrer assez d'efficacité pour revenir au score et faire basculer la rencontre. A l'inverse, il a suffi d'une pénalité concédée dans la troisième période pour que Grenoble refasse le break et annihile les espoirs caennais. Pierre Bennett, en fin de match, n'a pu que réduire l'addition. "C'est à la fois énervant et encourageant, juge l'entraîneur caennais. On va positiver et travailler sur les bonnes choses qu'on a vues. J'ai surtout aimé la très belle réaction de mes joueurs dans le deuxième tiers."

Concrétiser à Morzine

Déjà auteur d'une prestation intéressante mais perdue en Coupe de la Ligue face à Angers (6-3), le HCC démontre son potentiel en ce début de saison sans réussir à le matérialiser. Concrétiser : tel sera son objectif à Morzine, samedi 24 septembre. "Morzine a une grosse équipe cette année, prévient Bertrand Pousse. On doit continuer à travailler défensivement et bonifier au maximum nos occasions, ce qui n'a pas été le cas contre Grenoble."