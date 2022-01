A l’affiche : R.I.F.

L’atmosphère est un peu lourde et l’on sent que tout ne va pas pour le mieux dans le couple.

La voiture tombe en panne et la famille est embarquée par un routier qui la dépose sur une aire d’autoroute. Pendant que sa femme et son fils se restaurent, Stéphane part avec la dépanneuse.

À son retour, sa femme a disparu. Inquiet, il appelle la gendarmerie. Très vite, les gendarmes, qui ont appris qu’une violente dispute avait éclaté dans le couple, en viennent à le soupçonner.

Pour éviter d’être mis en garde à vue et pour continuer à mener sa propre enquête, Stéphane prend la fuite en emmenant son gamin. La course contre la montre ne fait que commencer…

Sur une trame classique, Franck Mancuso ("Contre-enquête") signe un thriller efficace et nerveux. Ancien policier (il a passé vingt ans au Quai des Orfèvres !), il ne s’est pas contenté de filmer cette traque atypique, au cours de laquelle des gendarmes poursuivent un policier en cavale, mais il oppose deux styles d’enquêteurs. Le policier, intuitif et tout fou, et le gendarme, méthodique et rigoureux.

Mené à un excellent rythme, avec ce qu’il faut de rebondissements pour soutenir l’action, le film conduit le spectateur jusqu’au dénouement final sans temps morts.