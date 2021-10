De plus en plus de Britanniques au Rétro Festival de Caen, le rendez-vous des voitures de prestige

Plus que jamais, la version 2016 du Rétro Festival aura un accent britannique samedi 25 et dimanche 26 juin 2016 à la prairie de Caen (Calvados). Non pas parce que les voitures anglaises sont particulièrement à l'honneur cette année, mais bien parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à traverser la Manche pour rejoindre le rassemblement caennais. Il en va ainsi de Philip Brown qui fera le voyage depuis Salisbury dans le Wiltshire avec sa femme, et surtout avec leur Triumph TR2 de 1955. "Nous voulons exposer notre voiture, mais aussi participer au circuit !"

"Un public incroyable"

Jonathan Hulse est tout aussi enthousiaste. Après avoir traversé l'Angleterre au départ de Crewe près de Manchester, il a rallié Caen en ferry depuis Portsmouth avec sa limousine Daimler DS420, assemblée en 1986. Depuis qu'il l'a achetée en 2003, il la loue volontiers pour des mariages ou de grandes occasions. "Je suis déjà venu une fois au Rétro Festival et je voulais revenir avec ma voiture, explique-t-il, notamment parce qu'il y a un public incroyable sur ces deux jours et que les gens sont adorables. Ce festival est en train de ce faire un petit nom chez nous, au sein des clubs de voitures de collection !"

Avec ses parents, il en profitera pour faire du tourisme, de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) au Havre (Seine-Maritime), en passant par Honfleur, les plages du Débarquement et bien sûr le pont Pégasus à Bénouville. "Nous sommes également ravis de venir parce que nous adorons les voitures françaises qui ont énormément de classe. D'ailleurs, mon père possède deux Renault 21." Celles-là ne feront pas le déplacement. "Peut-être pour une prochaine fois si le thème s'y prête !"