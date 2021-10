Athlétisme : nombreux records battus au meeting d'Hérouville

La 12e édition du meeting international d'athlétisme d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) a été marqué par de nombreux records. A la perche Eloïse Génissel, licenciée au Caen Athletic Club, a battu sa meilleure performance individuelle en franchissant 3,90m. Elle s'est classée quatrième d'un concours remporté par l'Espagnol Naroa Agirre à 4,25m.

Autre régionale de l'étape puisque licenciée à l'Entente athlétique Mondeville-Hérouville, Maëva Danois a amélioré son chrono de plus de deux secondes sur le 1 500m femmes (4'20''36). Elle aussi termine quatrième derrière des spécialistes de l'épreuve. "Je suis ravie de ce chrono qui me permet de bien préparer les championnats de France à Angers (24 juin), et puis c'était aussi l'occasion pour moi de faire le plein de confiance avec tous mes amis et proches venus m'encourager".

Dans l'épreuve phare du 100m, le Britannique Dwain Chambers s'est imposé, mais avec le chrono escompté. Lui qui visait un chrono en dessous des 10''16, a traversé la piste hérouvillaise en 10'29. A noter les 10''37 du Français Stuart Dutamby qui avait fait forte sensation en séries et qui termine quatrième de la finale.

Sur le 5000m hommes, les spectateurs ont pu assister à un beau finish. Le Burundais Olivier Iraburata, arrivé premier, a également améliorer le record du meeting (13'23"93).

Enfin à la hauteur, le Français Mickaël Hanany n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher, à savoir les minima pour les championnats d'Europe du 8 juillet. Il a dû se contenter de 2,18m alors qu'il visait 2,28m.