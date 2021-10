A Rouen, elle percute une voiture avec 3,14g d'alcool dans le sang

Samedi 11 juin 2016, un homme contacte la police et explique q'une conductrice a percuté sa voiture en stationnement, rue Grieu à Rouen (Seine-Maritime). Les policiers se rendent sur place et interrogent la femme, qui s'exprime bizarrement. Celle-ci explique qu'elle a "mal négocié le virage et a frotté la voiture garée à cet endroit".

Les policiers soumettent la conductrice à un éthylotest qui se révèle positif. Par la suite, l'éthylomètre indiquera que la femme conduisait avec 3,14g d'alcool dans le sang.