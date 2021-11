Idées loisirs Normandie : Week-end du 9 et 10 juillet

Depuis hier, Les plaisanciers de Port Diélette, dans le Cotentin, organisent un rassemblement de vieux gréements avec des expos, des visites, embarquement sur les bateaux ou encore un marché du terroir.



Aujourd'hui à Gavray, un concert gratuit de rock et blues est organisé pour la clôture du Marché Normand. Le marché Normand à Gavray, c'est du folklore, des calèches et des produits du terroir bien sûr, un défilé normand et des voitures anciennes. Et donc à partir de 20h30 place de l'Eglise le groupe « les Soulmen » viendra terminer la fête en point d'orgue.





Un concert gratuit vous est proposé en fin d'après-midi à Arromanches. Découvrez la musique pop-rock du groupe El Burdon place du 6 juin à 17h.





A l'occasion de Caen soirs d'été, des spectacles gratuits d'art de rue, la capitale bas-normande vous propose ce soir et demain un bal folk. Carte Blanche à « La boite à bois » groupe qui fête ses 10 ans. Ils ont invité ce soir des groupes amis et vous invitent à danser de 19h à minuit sur le cours Général Koening.

Demain la boite à bois invite d'autres amis et vous proposera même des ateliers danses, ce sera au même endroit de 16h à 20h.





Aujourd'hui, Villedieu fait un voyage dans le temps et se transporte en 1900. Vous découvrirez les gestes et métiers d'autrefois, dès 10h. L'entrée est libre et gratuite.





Le festival « la suisse normande au clair de Lune » vous propose « les médiévales du château Ganne » à La Pommeraye, au sud de Caen près de Clécy. Aujourd'hui et demain, de 12h à 19h , revivez au temps des chevaliers avec des dizaines d'animations. Des marchés médiévaux, visites gratuites des fouilles archéologiques, des camps vikings et médiévaux reconstitués, des jeux de piste, des reconstitutions, des conférences, bref de quoi bien vous occuper durant ces 2 jours. Et en plus c’est gratuit.



A Vire, ce week end c'est la fin du festival des arts de rues les Virevoltés, de nombreux spectacles sont encore à découvrir aujourd'hui et dimanche, le tout entièrement gratuit .



La nuit des abrincat's est un festival qui se déroule du 8 au 10 septembre prochain à Avranches. Et dès aujourd'hui on connaîtra l'un des groupes qui sera sur la scène à la rentrée puisque c'est ce soir que se déroule le tremplin du festival. 5 groupes de la région s’affronteront à La Bazoge. Parmi ces 5 groupes, 2 seront choisis pour jouer lors du festival. L'un sera sélectionné par le jury, et l'autre sera choisi par le public, à l'applaudimètre... Cette soirée sera suivie d'une soirée Twin !! RDV à 20h30 à La Bazoge dans le sud Manche près de Mortain. Entrée à 9 euros.





L'événement « contes et légendes urbaines » a commencé au mois d'avril à Caen. La 4ème étape de ce parcours qui en compte 7 est donné ce soir. Pour fêter le 1100e anniversaire de la Normandie, la Ville et l’association Arts Attack proposent une relecture contemporaine des contes et légendes tirés de l’histoire de Guillaume le Conquérant et de Mathilde ou empruntés au folklore régional. Le regard de créateurs locaux est sollicité. Aujourd'hui, A la nuit tombée, l’Atelier Composite détourne l’architecture du Château d’eau de la Guérinière, en le nappant d’image vidéo pour une projection monumentale. Objectif : disséquer et faire grincer l’ossature de ce monument désormais historique, pour le mettre à nu et libérer le bestiaire fantastique et mécanique qu’il recèle… Le spectacle commence à 23h, pour une durée de 15min. Entrée libre et gratuite.



Le festival « Ecoute s'il pleut » a démarré hier à Valognes avec les Mouf-Mouf, Celkilt et Merzhin. La fête continue ce soir avec Léo Jovanek ,révélation du e-tremplin tendance ouest 2011 à 18h30, puis Guillaume Grand et Nolwenn Leroy qu'on ne présente plus. Ils chanteront respectivement à 20h30 et 22h30.

RDV ce soir à la plaine de jeux de Valognes, l'entrée est à 20 euros. Et RDV cet après midi entre 14h et 17h pour une émission spéciale qui vous emmènera dans les coulisses de ce festival. Sachez aussi qu'une séance de dédicaces de Guillaume Grand est organisé au magasin Chapitre de Cherbourg à partir de 17h30 accompagné d'un mini-concert. Entrée gratuite.







« Mille et une notes pour une millénaire », c'est un concert organisé pour le millénaire de l'Abbaye de St Pierre sur Dives. L’organiste Jean-Michel Bachelet à l'orgue s’associe à l’ensemble de musique médiévale vocale L’Offrande Médiévale. Début à 20h30





Avant d'accueillir l'auto cross la semaine prochaine, la ville de Lessay vous propose d'assister à son 12ème camion-cross ce week-end. Aujourd'hui, vous verrez la 1ère manche et les finales de cette coupe de France. Demain,assistez aux 2èmes et 3èmes manche ainsi qu'aux supers finales. Il y a aussi du sprint-car en parallèle. Un forfait spécial vous est proposé si vous assistez aux 2 jours de la compétition.





A Agon Coutainville, ne manquez pas la 3ème étape du championnat de Normandie de jet-ski. C'est sur la plage du Passous.





C'est l'événement sportif de Granville tout ce week-end avec le 48ème tour du Roc à la Nage. Plus de 200 courageux, licenciés de natation ou non, s'élanceront dans la mer pour effectuer les différentes épreuves de cette compétition. Certaines sont officielles et comptent pour la coupe de France, de l'ouest ou encore de la Normandie. Les 1ers départs seront donnés tout à l'heure à 14h00, RDV fixé à midi à la Cale. Demain, les épreuves en eau libre auront lieu sur la plage du Plat Gousset à 15h.

Venez acclamer tous ces sportifs, et profiter de la bonne ambiance de l'événement ! Plus d'infos sur le tendanceouest.com où vous pourrez retrouver l'interview réalisé dans le "ça se passe près de chez vous" de 10h25.