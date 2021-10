Vivez l'Euro 2016 au Parc Expo de Caen avec la tournée OLA FDJ, mercredi 15 juin avec Tendance Ouest

Solidaire, ludique et festive, la Tournée OLA FDJ® s’arrête le mercredi 15 juin à Caen pour transformer le Parc des Expositions en enceinte sportive aux couleurs du de l'UEFA EURO 2016.

FDJ® porte la fête du football au mois de juin avec sa tournée OLA FDJ® dans 8 grandes villes non hôtes. Des animations gratuites autour du football sont proposées à tous de 17h30 à 23h.

Au programme : la retransmission du match du jour en direct et une grande première partie de soirée avec un plateau d’artistes composé de Joyce Jonathan, Les 3 Mousquetaires et Cock Robin.

Ecoutez Marion Hugé - Responsable du programme UEFA EURO 2016 chez FDJ

La tournée OLA FDJ EURO 2016 à Caen

Programme

3 pôles d’animation de 17h30 à 20h

Le pôle animations football présente un « corner virtual gaming » avec le jeu officiel UEFA « Pro Evolution Soccer ». Les plus expérimentés pourront s’essayer au simulateur de tir au but ou au défi « The Kage » par lequel les participants s’affronteront sur de petits terrains circulaires de street foot.

Le pôle d’animations grand public séduira les moins footeux avec des « blind tests » musicaux consacrés aux hymnes nationaux, un stand maquillage supporters aux couleurs des pays engagés dans le tournoi, un parcours sportif d’agilité et une animation « Footocall ».

Le pôle d’animations sociétales proposera solidarité et prévention. La Fondation FDJ®, pionnière en mécénat sportif en France depuis plus de 20 ans, propose « Le parcours de l’Académie Bernard Diomède ». Il est composé d’un quizz et d’un parcours chronométré qui reprend les tests de sélection effectués par l’Académie Bernard Diomède pour recruter ses élèves (100 stages au sein de l’Académie Bernard Diomède à gagner).



Un « access » musical à 20h

A partir de 20h, une première partie musicale fera monter l’ambiance d’un cran avant la diffusion du match du jour. Une troupe de danse animera les convives avant un plateau musical composé de Joyce Jonathan, Les 3 Mousquetaires et Cock Robin.

Retransmission du match à 21h

Les invités pourront assister à la diffusion du match d’une manière festive et collective sur écran géant et célébrer ensemble ce moment.

Retirez vos places gratuitement, chez Tendance Ouest au 30 Avenue du 6 juin à Caen.