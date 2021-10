Son addiction à la pizza lui a sauvé la vie

Kirk, un américain de 47 ans aime plus que tout les pizzas. Il en commande d'ailleurs tous les soirs depuis 7 ans ! Pas un soir sans que Kirk ne manque sa pizza dans son fast-food domino's préféré.





Etonnant donc de ne plus le voir sans même avoir eu la moindre info de lui depuis plusieurs jours, 11 pour être précis. 11 jours sans prendre commande d'après la recherche de la manager dans le système informatique du restaurant. Aussitôt, l'angoisse montant, elle décide d'envoyer un de ces livreurs au domicile de Kirk.



Une fois sur place, le livreur découvre que la lumière est allumée, la télé aussi, mais aucune réponse. Le livreur a immédiatement prévenu les secours qui l'ont retrouvé étendu au sol, « nécessitant des soins médicaux immédiats ».





Sans la réactivité du restaurant, et l'esprit de famille qui règne dans l'entreprise comme ils aiment à le dire fièrement, Kirk aurait certainement succombé à ses problèmes cardiaques. Il est aujourd'hui hors de danger.





