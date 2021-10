Paris (AFP). Ligue 1 : adieux d'Ibra au Parc, le pari fou de Toulouse lors de la 38e et dernière journée

. Au revoir Zlatan

"Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende": Ibra s'est chargé lui même d'annoncer son départ sur Twitter. Samedi, le Parc des Princes, où le PSG reçoit Nantes, n'aura d'yeux que pour lui. L'hommage va être vibrant. Ensuite, il y aura la finale de la Coupe de France contre Marseille le 21 mai, mais dans une autre enceinte, au Stade de France, à Saint-Denis. L'histoire n'est pas complètement finie avec Paris. Tel Arnold Schwarzenegger dans Terminator, Zlatan l'a promis: "Je reviendrai". Dans un poste de "management" a précisé le PSG, une fois sa carrière terminée. Les fans parisiens devront patienter pour le revoir en costume du club. A 34 ans, il en est à 36 buts en L1 cette saison. Le colosse au catogan a encore de belles années d'attaquant devant lui.

. Miracle au TFC ?

"Il y a deux mois et demi j'aurais signé des deux pieds pour vivre un tel dernier match" savoure Pascal Dupraz. Quand il a succédé à Dominique Arribagé sur le banc le 1er mars, Toulouse comptait dix points de retard sur le 17e. Aujourd'hui, le 17e, c'est Toulouse. Ils sont trois clubs à lutter pour éviter la descente: le TFC, (17e, 37 points, différence de buts de -11), Ajaccio (18e, 37 points, -20) et Reims (19e, 36 points, -16). Toulouse se déplace à Angers, qui n'a plus rien à jouer, Ajaccio va à Lorient, dont la fin de saison est aussi sans enjeu, et Reims reçoit Lyon, qui a sa 2e place garantie mais où un réserviste de la liste de Didier Deschamps, Alexandre Lacazette, voudra sans doute briller pour prouver à son sélectionneur qu'il avait sa place dans les 23.

. Monaco menacé

Monaco a laissé la 2e place à Lyon (à 3 points devant avec une différence de buts de +27 en assurance tout-risque, contre +5 à l'ASM) mais n'a pas sécurisé sa 3e, qui ouvre la voie pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Car derrière, il y a Nice, avec un Hatem Ben Arfa lui aussi sans doute piqué au vif dans son orgueil par sa place de réserviste chez les Bleus, en embuscade à deux points.

Monaco reçoit Montpellier, dont la fin de saison est sans piment, tandis que Nice se rend à Guingamp où la fin d'exercice est également sans objectif majeur.

Programme de la 38e et dernière journée de L1:

Samedi

(21h00) Reims - Lyon

Monaco - Montpellier

Saint-Etienne - Lille

Guingamp - Nice

Troyes - Marseille

Lorient - Gazélec-Ajaccio

Rennes - Bastia

Paris SG - Nantes

Angers - Toulouse

Caen - Bordeaux

NDLR: Les 2 premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1).

Le 3e est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la C1.

. Les 3 derniers sont relégués en Ligue 2.