Calvados. six mois de prison pour une violente agression à Vire

Le 10 avril 2015, à 23h, à Vire, un jeune homme retire de l'argent au distributeur d'une banque dans la rue. Deux individus l'abordent et l'agressent, pas pour le voler, mais pour le frapper. Après des coups de poing, il se retrouve au sol, bourré de coups de pied et menacé avec un couteau posé sur sa nuque. Ceci sans explications. La victime passera le reste de la nuit en observation à l’hôpital.

Anthony Vestu, âgé de 32 ans, comparaissait le jeudi 12 mai devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence aggravée avec menace d'une arme. « Je ne me rappelle plus, mon petit frère et moi on avait bu de la vodka dans un bar et on allait retrouver des amis » La victime présente à l'audience affirme que c'est le jeune homme qui l'a frappé et qu'Anthony Vestu, lui, a tenté de le calmer. « Je pensais qu'ils venaient me dire bonjour, je les connais un peu. » Le procureur voit les choses autrement : « Vous reteniez votre frère un peu trop mollement ! Quant aux propos de la victime, c'est à se demander s'il n'a pas subit de pression ! Tout cela est inadmissible et gratuit ! Vous étiez, de plus, chacun porteur d'un couteau ! » Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions de violences, détention de chien d'attaque, recels, outrages, refus obtempérer, menaces, conduite sans permis, usage de stupéfiants, alcoolisation. Il écope d'une peine de 6 mois de prison ferme aménageables. Les scellés sont confisqués.