Deux mois de prison ferme pour conduite alcoolisée

Le conducteur ne possède ni carte grise, ni permis de conduire. Il a de plus 0,80g d'alcool dans le sang. Âgé de 28 ans, il a été jugé en son absence le lundi 25 avril par le Tribunal de grande instance de Caen pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. « J'avais bu une demi bouteille de whisky coca a-t-il déclaré aux enquêteurs, je me sentais bien. Je voulais juste aller acheter des cigarettes. » Son casier judiciaire comporte huit mentions de conduite alcoolisée en récidive. « Il s'est bien tenu durant quatre ans plaide son avocat, des jours amende me sembleraient plus adaptés à son cas que de la prison. »

Néanmoins, il écope de deux mois de prison ferme, d'une suspension de permis de cinq mois et de la confiscation de son véhicule.