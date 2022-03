Echanges de maisons à Rouen : GuesttoGuest réinvente les vacances

GuesttoGuest est un site d'échanges de maisons ou d'appartements, fondé en 2011 par Emmanuel Arnaud, son actuel président. GuesttoGuest est présent dans 187 pays, et recense 200 000 maisons. Rien qu'à Rouen, 170 maisons figurent au catalogue.

Au All Sports Café de Rouen, étaient conviés à une réunion d'échanges et d'informations les membres déjà inscrits ainsi que les personnes qui hésitent encore à sauter le pas.

L'inscription sur le site est gratuite. Il permet de procéder, le temps des vacances ou d'un week-end, à un échange de maisons réciproque, chaque propriétaire ou locataire occupant la maison de l'autre simultanément.

Le système des GuestPoints

Si l'échange réciproque n'est pas possible, pour une raison de dates qui ne coïncident pas par exemple, GuesttoGuest a mis en place un système de GuestPoints. Chaque logement est évalué en GuestPoints par nuit. Chaque fois que vous accueillez quelqu'un dans votre maison, vous accumulez des GuestPoints, en fonction de cette évaluation. Avec ces Guestpoints, auquels s'ajoutent 500 GuestPoints offerts dès l'inscription, vous pouvez choisir la destination de vos prochaines vacances dans le monde entier.

Ainsi David, de Fécamp, se souvient "être parti une semaine en Bretagne à 50 GuestPoints la nuit, rien qu'avec les points offerts à l'inscription". Aujourd'hui, il a lancé sur le site des demandes pour préparer ses vacances d'été en France.

Nathalie et Sylvain, de Houppeville, confient qu'ils vont "partir trois semaines en Californie, entre Malibu et Santa-Barbara. Une semaine en échange réciproque, et deux semaines en échange de GuestPoints."

Il reste une formalité à accomplir : faire la valise.

Pratique. Tel. : 01 82 83 49 30

www.guesttoguest.fr