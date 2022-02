Paris (AFP). Le chanteur Renaud solde dix années de page blanche et d'idées noires

Certaines de ses 13 nouvelles chansons ne passeront certes pas à la postérité et sa voix reste abîmée, mais l'essentiel n'est évidemment pas là pour les fans de "Renaud le Phénix".

Ce nouvel album, sans titre, avec sur la pochette une photo du chanteur torse nu et tatoué, donne à entendre un Renaud "bien vivant". Tendre, il chante pour ses proches (son fils Malone et sa petite-fille Héloïse). Mélancolique, il se souvient de ses copains (Coluche) ou de ses idoles disparus (Desproges, Nougaro, Brassens), des victimes des attentats de janvier 2015 ("Hyper Cacher") et de la marche républicaine qui avait suivi ("J'ai embrassé un flic").

"Écrire", chante-t-il à 63 ans, "ça vous libère de tous maux". "C?est un don du ciel, une grâce/Qui rend la vie moins dégueulasse/Qui vous assigne une place/Plus près des anges que des angoisses", poursuit-il dans la ballade "Les Mots", sans doute la chanson la plus forte.

Cela faisait dix ans que les fans de "Mistral gagnant" et de "Morgane de toi" attendaient de nouvelles chansons.

Pour patienter, il y avait eu quelques adaptations de chansons irlandaises (en 2009) et deux albums-hommage de reprises par "La bande à Renaud" (2014). Mais l'intéressé, qui avait déjà fait un premier retour en 2002 après plusieurs années de page blanche, semblait de nouveau incapable d'écrire, en proie à ses démons et à la boisson.

L'inspiration est revenue grâce à Grand Corps Malade. Le slameur l'a convaincu au printemps 2015 d'écrire puis d'enregistrer un texte évoquant son fils Malone, "Ta batterie", réenregistré pour ce nouveau disque.

- Six mois sans alcool -

Après quelques mois d'écriture, Renaud s'enferme dans un studio de Bruxelles en compagnie du guitariste Michaël Ohayon, chargé des arrangements. Ce dernier signe la majorité des musiques, les autres étant l??uvre du chanteur Renan Luce, gendre de Renaud, de Jean-Pierre Buccolo et d'Alain Lanty. Des musiques fidèles à l'esprit guitare-piano-accordéon de Renaud.

C'est pendant ces sessions en Belgique que le chanteur constate que sa voix ne suit plus et décide, incité par les médecins, d'arrêter l'alcool. Il prend depuis plaisir à compter chaque jour sans boisson, plus de six mois à ce jour.

Au gré des chansons, on constate les progrès dans la voix, parfois claire, d'autres fois moins.

Le titre "La vie est moche et c'est trop court", sans doute enregistré parmi les premiers morceaux, laisse ainsi entendre un Renaud à la voix d'outre-tombe: "A peine le temps d?être malheureux/Tu pleures plus souvent qu?à ton tour/Tu te retournes et puis t?es vieux", y assène-t-il, tout à ses idées noires.

Les amoureux du Renaud plus drôle, celui de "Laisse béton" ou "Ma chanson leur a pas plu", y trouveront moins leur compte: "Mon anniv'", sur le temps qui passe, ou "La nuit en taule", sur un souvenir personnel, manquent de la pointe de second degré et d'humour qui auraient allégé le propos.

Côté politique, l'auteur de "Hexagone" ou de "Miss Maggie" reste également sage. Le chroniqueur de Charlie Hebdo a gardé ses attaques pour les interviews où il n'a pas ménagé les socialistes. Comme jeudi sur RTL où il a éreinté "cette gauche pathétique qui vote des lois que même la droite n'aurait pas osé voter".

L'ex-supporteur de François Mitterrand a suscité quelques interrogations en laissant entendre qu'il pourrait voter François Fillon, "un parfait honnête homme, un vrai républicain", tout en précisant que ce serait dans le cas d'un second tour sans la gauche.

Après être apparu récemment aux côtés du groupe corse I Muvrini, Renaud lancera sa propre tournée en octobre avec des "hologrammes" sur scène et au moins 3 heures de show, promet-il. Des chansons pour les enfants sont également annoncées d'ici Noël.

Renaud lors d'un hommage aux victimes des attentats, le 7 janvier 2016 place de la République à Paris