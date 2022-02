A Caen, la dernière friche de 1944 en passe de disparaître

Les élus caennais ont cet hiver lancé un appel à projet pour faire sortir de terre une halle sur 40% de l'actuel parking en surface, voisin du siège du Conseil départemental. "Et c'est là que se tenait avant la Libération, l'hôtel de ville de Caen", rappelle Philippe Cléris, du Collectif "Bienvenue en Normandie". En 1949, un projet de reconstruction avait été proposé, avant d'être rejeté en conseil municipal. Près de 70 ans plus tard, les élus souhaitent y implanter un lieu de commerce, avec une place importante réservée à la restauration et aux produits du terroir.

Philippe Cléris fait partie des Caennais qui surveilleront de près l'éclosion de ce nouvel espace de vie. "Ce qui est bien, c'est que le passé de cette place est pris en considération, avec notamment une construction envisagée au droit de l'ancienne façade, mais je trouve le calendrier très court, et je crains qu'on ne bâcle cet espace, notamment en privilégiant du béton plutôt que des matières nobles comme c'est le cas dans beaucoup de projets issus de la promotion immobilière privée."

Du côté de la mairie, la sérénité prévaut. "Refaire de l'ancien avec du nouveau est rarement une réussite, prévient Sonia de la Provôté, maire adjointe à l'urbanisme. Cette halle va naître en partie sur des ruines, et on peut imaginer qu'elles seront valorisées dans le projet retenu". Début de réponse le 11 juillet prochain lors de la présentation de l'équipe retenue dans le cadre de l'appel à projets.