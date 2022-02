Grève ce jeudi en Normandie : les perturbations à prévoir

Trois manifestations sont prévus dans le Calvados : à 10h30 place Saint-Pierre à Caen comme place François Mitterrand à Lisieux, et à 17h30 à Vire. La préfecture du Calvados, qui faisait un point ce mercredi avec les organisations syndicales, a précisé que les secteurs des gares et des grands axes comme le périphérique de Caen ne pourraient être occupés en conséquence du Plan Vigipirate, et que des "occupations durables sur les places publiques ne seraient pas admises".

Dans la Manche, cinq manifestations sont annoncées : à Cherbourg, Saint-Lô, Avranches, Granville et Carentan.

Dans l'Orne, des rassemblements sont prévus à Alençon, à 10h30, puis à 16h à Flers, et à Argentan.

Des perturbations dans les réseaux de transport

On attend des perturbations dans les réseaux de transport notamment : la SNCF invite les voyageurs à annuler ou à reporter leurs déplacements. Côté Intercités, 7 trains sur 10 circuleront entre Paris, Caen et Cherbourg, 2 trains sur 10 entre Paris et Granville. Un train express régional sur deux devrait circuler.

Les transports en commun de agglomérations, touchées par les mouvements, subiront de fortes perturbations : c'est le cas du trafic des bus et du tramway à Caen. Le réseau Lexobus à Lisieux, comme Bybus à Bayeux, seront tous deux presque inactifs ce jeudi. Les Bus verts du département du Calvados devraient pour leur part accuser des retards, prévient le service.