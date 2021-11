Le Groland s'installe à Caen, Ifs et Louvigny !

Friands d’humour noir à la grolandaise, ce festival est pour vous. Né d’une association entre le programme de fausse information humoristique de Canal + “Groland” et le cinéma d’arts et d’essais le Lux, Grolux mêlera cinéma, animations loufoques et concerts jusqu’au 26 juin à Caen, Ifs et Louvigny.