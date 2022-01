A Caen, L'imaginarium s'ouvre aux esprits créatifs

L'imaginarium. C'est le nom d'un nouvel espace récemment ouvert dans le quartier de Venoix, à Caen. Un atelier boutique lancé par Delphine et Raphaëlle Naguszewski, mère et fille. « Notre concept, c'est le Do it yourself. », expose la seconde. Comprendre : Faites-le vous même !

Vous n'avez pas la place, pas les outils ou simplement pas envie de bricoler seul ? « Nous vous ouvrons notre atelier de création ! »

L'imaginarium donne aussi de la visibilité, grâce à son dépôt vente, à celles et ceux qui créent chez eux, plus confidentiellement. « Tout est basé sur la récup et le recyclage. Il s'agit de redonner une chance aux objets qu'on a déjà. », souligne Raphaëlle Naguszewski. Un abat-jour composé de gobelets en plastique, une lampe aux bouchons de liège, une chaise à bascule relookée... Sur place, les idées ne manquent pas. Et chaque objet est unique.

Pour favoriser l'imagination dès le plus jeunes âges, L'imaginarium propose enfin des ateliers de deux heures pour les 6/10 ans. Programme complet et tarifs à retrouver ici.

Pratique. L'imaginarium 2 bis rue Constant Forget à Caen. Tél. 06 31 71 77 73. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.