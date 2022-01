Accrochez-vous votre pince à cheveux correctement ?

C'est le site Byrdie qui a dévoilé cette astuce méconnue de la plupart des femmes et après ce tutorial, je suis persuadé que votre regard sur vos petites pinces à cheveux va changer.

Pour fixer votre coiffure, vous devez mettre le côté ondulé de l'épingle sur votre crâne et pas vers l'extérieur. Et la je vous vois venir "mais t'es dingue ça va faire mal au cuir chevelu", pas du tout, de cette façon, la barrette agrippe mieux vos cheveux et sera également plus discrète.

Un autre conseil:

Appliquez un peu de shampoing sec sur vos racines avant de vous coiffer pour que les épingles tiennent encore plus longtemps.

Demandez à votre coiffeur la prochaine fois, vous verrez, c'est testé et approuvé !