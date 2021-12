Sophie Tapie à l'Espace Buisson de Tourlaville le 25 mars

Globe-trotteuse, Sophie Tapie est d'abord passée par l'émission The Voice pour faire décoller sa carrière. Elle s'est ensuite installée à Montréal quelques mois pour travailler sur des chansons teintées de culture nord-américaine et aux accents de banjo, d'harmonica et de guitare pedal steel...

Le reste elle nous l'explique au cours de cet entretien réalisé au lendemain de son retour de Tahiti.

Sophie Tapie Tendance Ouest mars 2016 Impossible de lire le son.

Son premier album « Sauvage » est disponible, à découvrir ce vendredi 25 mars à l'Espace Buisson de Tourlaville.