Baie-Mahault (France) (AFP). Coupe Davis: Simon rapproche la France de la victoire face au Canada 2 à 0

Avec ce succès obtenu en un peu moins de 2h40, Simon a mis Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet dans une situation idéale à la veille du double contre la paire canadienne composée de Pospisil et Philip Bester. Une nouvelle victoire des Bleus samedi (14h00 locale, 19h00 heure de métropole) les qualifierait pour les quarts de finale, organisés du 15 au 17 juillet. Ce serait contre la République tchèque ou l'Allemagne qui s'affrontent à Hanovre. Simon a ainsi imité son ami Gaël Monfils, qui a brillamment lancé la journée des Français en remportant le premier match de Coupe Davis organisé aux Antilles face à Frank Dancevic, 245e mondial, également en trois manches (6-3, 6-1, 6-3). D'origine guadeloupéenne par son père, "La Monf" a mené de la tête et des épaules cette partie à haute charge émotionnelle pour lui. Le public le lui a bien rendu. Les premiers pas de Simon dans cette campagne 2016 ont moins bien commencé. Pas dans son assiette, le 19e mondial a concédé les cinq premiers jeux contre Pospisil, pourtant peu à l'aise sur terre battue. Le 44e mondial, sur qui reposent tous les espoirs du Canada en l'absence de son N.1 Milos Raonic, blessé aux adducteurs, a ensuite souffert de la chaleur humide. Simon en a profité pour retrouvé ses esprits et remonter la pente à grande vitesse en ne lâchant plus un jeu jusqu'à la fin de cette première manche (7-5). Le Niçois d'origine s'est même permis de breaker son adversaire dès l'entame du deuxième set avant d'inscrire un neuvième jeu d'affilée (2-0). Malgré ses nombreuses fautes directes (58 contre 36 pour Simon), Pospisil a stoppé la mauvaise spirale (2-1) sans toutefois réussir à reprendre le dessus, à cause notamment d'un revers défaillant (0 point gagnant sur ce coup). La partie est redevenue plus équilibrée dans la dernière manche. Simon a dû effacer cinq balles de break dont deux dans le septième jeu remporté sur un ace (4-3). Il a fait craquer Pospisil dans la foulée pour s'offrir son premier break du set et n'a pas flanché au moment de conclure. Les résultats de la 1re journée: Vendredi Gaël Monfils (FRA/N.17) bat Frank Dancevic (CAN/N.245) 6-3, 6-1, 6-3 Gilles Simon (FRA/N.19) bat Vasek Pospisil (CAN/N.44) 7-5, 6-3, 6-3 Samedi (à partir de 14h00 locales, 19h00 en métropole) Richard Gasquet/Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Vasek Pospisil/Philip Bester (CAN) Dimanche (à partir de 11h00 locales, 16h00 en métropole): Gaël Monfils (FRA) - Vasek Pospisil (CAN) Gilles Simon (FRA) - Frank Dancevic (CAN)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire